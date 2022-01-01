Aerojet Rocketdyne Зарплати

Довідник компаній
Діапазон зарплат Aerojet Rocketdyne коливається від $65,325 у загальній компенсації на рік для Бізнес-аналітик на нижньому кінці до $180,095 для Інженер з апаратного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Aerojet Rocketdyne. Останнє оновлення: 8/15/2025

$160K

Інженер-механік
Median $120K
Бухгалтер
$109K
Інженер-авіакосмічної галузі
$75.4K

Бізнес-аналітик
$65.3K
Науковець даних
$91.5K
Інженер з апаратного забезпечення
$180K
Менеджер програми
$104K
Менеджер проекту
$120K
Технічний менеджер програми
$96.9K
Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Aerojet Rocketdyne, є Інженер з апаратного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $180,095. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Aerojet Rocketdyne, становить $104,259.

Інші ресурси