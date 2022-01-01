MessageBird Зарплати

Каталог компаній
Зарплата MessageBird варіюється від $51,900 загальної компенсації на рік для Кадрові ресурси на нижньому рівні до $156,777 для Продакт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників MessageBird. Останнє оновлення: 11/27/2025

Інженер-програміст
Median $120K
Менеджер інженерів-програмістів
Median $152K
Кадрові ресурси
$51.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
Продакт-дизайнер
$78.6K
Продакт-менеджер
$157K
Рекрутер
$62.6K
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У MessageBird Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Найвищеоплачувана позиція в MessageBird - це Продакт-менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $156,777. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в MessageBird складає $99,353.

