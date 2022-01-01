Arrowstreet Capital Зарплати

Довідник компаній
Діапазон зарплат Arrowstreet Capital коливається від $128,520 у загальній компенсації на рік для Менеджер проекту на нижньому кінці до $381,900 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Arrowstreet Capital. Останнє оновлення: 8/24/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $200K

Повнофункціональний інженер-програміст

Науковець даних
$314K
Менеджер проекту
$129K

Менеджер з розробки програмного забезпечення
$382K
Часті запитання

The highest paying role reported at Arrowstreet Capital is Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $381,900. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Arrowstreet Capital is $256,780.

