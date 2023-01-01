Довідник компаній
Anthropic
Anthropic Зарплати

Діапазон зарплат Anthropic коливається від $311,933 у загальній компенсації на рік для Маркетинг на нижньому кінці до $642,600 для Бізнес-операції на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Anthropic. Останнє оновлення: 8/21/2025

$160K

Інженер-програміст
Senior Software Engineer $526K
Lead Software Engineer $635K
Бізнес-операції
$643K
Інформаційний технолог (ІТ)
$322K

Маркетинг
$312K
Графік вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Anthropic Гранти на акції/капітал підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% нараховується в 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% нараховується в 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% нараховується в 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% нараховується в 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Часті запитання

The highest paying role reported at Anthropic is Бізнес-операції at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $642,600. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Anthropic is $525,821.

