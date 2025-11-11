Каталог компаній
Anthropic
Anthropic Backend-інженер програмного забезпечення Зарплати

Компенсація Backend-інженер програмного забезпечення in United States у Anthropic варіюється від $640K за year для Senior Software Engineer до $578K за year для Lead Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $570K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Anthropic. Останнє оновлення: 11/11/2025

Середня Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
Software Engineer
(Початковий рівень)
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$640K
$320K
$320K
$0
Lead Software Engineer
$578K
$315K
$263K
$0
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Переглянути 1 Більше рівнів
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Anthropic Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Backend-інженер програмного забезпечення в Anthropic in United States складає річну загальну компенсацію $710,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Anthropic для позиції Backend-інженер програмного забезпечення in United States складає $570,000.

