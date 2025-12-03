Каталог компаній
Ansys
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

Ansys Інженер-програміст Зарплати

Компенсація Інженер-програміст in United States у Ansys варіюється від $98.7K за year для P1 до $150K за year для P4. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $136K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Ansys. Останнє оновлення: 12/3/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
P1
Software Engineer 1(Початковий рівень)
$98.7K
$88.5K
$4.7K
$5.5K
P2
Software Engineer 2
$126K
$107K
$9.2K
$9.8K
P3
Senior Software Engineer
$139K
$114K
$13.6K
$11.3K
P4
Lead Software Engineer
$150K
$118K
$15.9K
$16.1K
Останні подання зарплат
Зарплати стажерів

Графік Вестингу

33%

РІК 1

33%

РІК 2

33%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У Ansys RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33% передається у 1st-РІК (33.00% щорічно)

  • 33% передається у 2nd-РІК (33.00% щорічно)

  • 33% передається у 3rd-РІК (33.00% щорічно)



Включені посади

Backend-інженер програмного забезпечення

Full-Stack інженер програмного забезпечення

Інженер програмного забезпечення виробництва

Науковець-дослідник

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Ansys in United States складає річну загальну компенсацію $167,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Ansys для позиції Інженер-програміст in United States складає $136,000.

Інші ресурси

