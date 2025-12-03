Ansys Інженер-програміст Зарплати

Компенсація Інженер-програміст in United States у Ansys варіюється від $98.7K за year для P1 до $150K за year для P4. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $136K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Ansys. Останнє оновлення: 12/3/2025

Назва рівня Загалом Базова Акції (/yr) Бонус P1 Software Engineer 1 ( Початковий рівень ) $98.7K $88.5K $4.7K $5.5K P2 Software Engineer 2 $126K $107K $9.2K $9.8K P3 Senior Software Engineer $139K $114K $13.6K $11.3K P4 Lead Software Engineer $150K $118K $15.9K $16.1K Переглянути 4 Більше рівнів

Останні подання зарплат

Графік Вестингу Основний 33 % РІК 1 33 % РІК 2 33 % РІК 3 Тип Акцій RSU У Ansys RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу: 33 % передається у 1st - РІК ( 33.00 % щорічно )

33 % передається у 2nd - РІК ( 33.00 % щорічно )

33 % передається у 3rd - РІК ( 33.00 % щорічно )

Який графік вестингу в Ansys ?

