Компенсація Інженер-програміст in United States у Ansys варіюється від $98.7K за year для P1 до $150K за year для P4. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $136K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Ansys. Останнє оновлення: 12/3/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
P1
$98.7K
$88.5K
$4.7K
$5.5K
P2
$126K
$107K
$9.2K
$9.8K
P3
$139K
$114K
$13.6K
$11.3K
P4
$150K
$118K
$15.9K
$16.1K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
33%
РІК 1
33%
РІК 2
33%
РІК 3
У Ansys RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:
33% передається у 1st-РІК (33.00% щорічно)
33% передається у 2nd-РІК (33.00% щорічно)
33% передається у 3rd-РІК (33.00% щорічно)
