Ansys Зарплати

Діапазон зарплат Ansys коливається від $22,287 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $190,000 для Інженер з апаратного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Ansys. Останнє оновлення: 8/21/2025

$160K

Інженер-програміст
P1 $22.3K
P2 $30K
P3 $49.4K
P4 $45.1K
Інженер-механік
P2 $110K
P3 $164K
Інженер з апаратного забезпечення
Median $190K

Обслуговування клієнтів
$63.4K
Інженер-електрик
$174K
Інформаційний технолог (ІТ)
$131K
Маркетинг
$124K
Операційний маркетинг
$113K
Інженер-оптик
$62.3K
Менеджер продукту
$131K
Менеджер проекту
$179K
Рекрутер
$107K
Продажі
$133K
Інженер з продажів
$39.3K
Технічний менеджер програми
$123K
Технічний письменник
$87.1K
Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Графік вестингу

33%

РІК 1

33%

РІК 2

33%

РІК 3

Тип акції
RSU

У Ansys RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33% нараховується в 1st-РІК (33.00% щорічно)

  • 33% нараховується в 2nd-РІК (33.00% щорічно)

  • 33% нараховується в 3rd-РІК (33.00% щорічно)

Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Ansys, є Інженер з апаратного забезпечення з річною загальною компенсацією $190,000. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Ansys, становить $111,360.

