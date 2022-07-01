Ansarada Зарплати

Діапазон зарплат Ansarada коливається від $16,528 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $49,750 для Людські ресурси на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Ansarada . Останнє оновлення: 8/21/2025