Amica Insurance
Amica Insurance Дейта-аналітик Зарплати

Середня загальна компенсація Дейта-аналітик in United States у Amica Insurance варіюється від $98.4K до $140K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Amica Insurance. Останнє оновлення: 12/5/2025

$113K - $132K
United States
$98.4K$113K$132K$140K
Найвищий пакет оплати для позиції Дейта-аналітик в Amica Insurance in United States складає річну загальну компенсацію $140,400. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Amica Insurance для позиції Дейта-аналітик in United States складає $98,400.

