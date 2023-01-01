Каталог компаній
Alorica
Alorica Зарплати

Зарплата Alorica варіюється від $2,394 загальної компенсації на рік для Продажі на нижньому рівні до $552,750 для Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ) на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Alorica. Останнє оновлення: 11/13/2025

Обслуговування клієнтів
$6.4K
Кадрові ресурси
$5K
Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ)
$553K

Маркетинг
$33.4K
Проєкт-менеджер
$24.4K
Продажі
$2.4K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Alorica - це Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ) at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $552,750. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Alorica складає $15,390.

Схожі компанії

  • Facebook
  • Pinterest
  • Lyft
  • Netflix
  • Tesla
