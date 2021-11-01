Каталог компаній
Accolade
Accolade Зарплати

Зарплата Accolade варіюється від $26,330 загальної компенсації на рік для Операції обслуговування клієнтів на нижньому рівні до $422,875 для Менеджер інженерів-програмістів на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Accolade. Останнє оновлення: 11/14/2025

Інженер-програміст
Median $136K
Продакт-менеджер
Median $282K
Бізнес-операції
$32.1K

Обслуговування клієнтів
$56.2K
Операції обслуговування клієнтів
$26.3K
Дейта-аналітик
$150K
Дейта-сайентист
$163K
Кадрові ресурси
$215K
Продакт-дизайнер
$67.3K
Аналітик кібербезпеки
$60.3K
Менеджер інженерів-програмістів
$423K
Технічний програм-менеджер
$176K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Accolade - це Менеджер інженерів-програмістів at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $422,875. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Accolade складає $143,124.

