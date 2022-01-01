Довідник компаній
Aetna
Aetna Зарплати

Діапазон зарплат Aetna коливається від $25,425 у загальній компенсації на рік для Дизайнер продукту на нижньому кінці до $258,703 для Архітектор рішень на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Aetna. Останнє оновлення: 8/15/2025

$160K

Науковець даних
PRF2 $136K
PRF3 $161K
PRF4 $190K

Інформатика охорони здоров'я

Інженер-програміст
PRF1 $99K
PRF2 $133K
PRF3 $162K
PRF4 $172K

Інженер даних

Актуарій
Median $141K

Менеджер продукту
Median $201K
Інформаційний технолог (ІТ)
Median $102K
Бухгалтер
$95.1K
Бізнес-аналітик
$101K
Розвиток бізнесу
$115K
Інженер-будівельник
$58.8K
Аналітик даних
$115K
Фінансовий аналітик
$82.6K
Консультант з менеджменту
$172K
Дизайнер продукту
$25.4K
Менеджер проекту
$98K
Продажі
$101K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$199K
Архітектор рішень
$259K
Часті запитання

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Aetna je Архітектор рішень at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $258,703. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Aetna je $124,355.

