Şirket Dizini
Uphold
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

Uphold Maaşlar

Uphold şirketinin maaşları alt seviyede İnsan Kaynakları için yıllık $64,675 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $490,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Uphold. Son güncellenme: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Veri Bilimci
$151K
İnsan Kaynakları
$64.7K
Yazılım Mühendisi
$109K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$490K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

Uphold şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $490,000 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Uphold şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $130,090 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Uphold için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Pinterest
  • Facebook
  • Flipkart
  • Intuit
  • Amazon
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar