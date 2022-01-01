Şirket Dizini
Udaan
Udaan Maaşlar

Udaan şirketinin maaşları alt seviyede Muhasebeci için yıllık $3,482 toplam tazminattan üst seviyede İş Geliştirme için $118,850 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Udaan. Son güncellenme: 9/12/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
L1 $32.1K
L2 $39K
L3 $64.9K
L4 $105K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Veri Bilimci
Median $60K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $75.3K

Ürün Müdürü
Median $85.4K
Muhasebeci
$3.5K
İş Analisti
$27.9K
İş Geliştirme
$119K
Veri Analisti
$17.4K
Moda Tasarımcısı
$10.7K
Mali Analист
$38.8K
İnsan Kaynakları
$33.6K
Hukuk
$34.7K
Pazarlama
$59.6K
Ürün Tasarımcısı
$36.4K
Program Müdürü
$58.9K
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Udaan şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

SSS

The highest paying role reported at Udaan is İş Geliştirme at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $118,850. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Udaan is $38,861.

