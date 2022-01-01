Şirket Dizini
Razorpay Maaşlar

Razorpay'nin maaş aralığı, alt uçta Pazarlama Operasyonları için yıllık toplam ücrette $4,880'den üst uçta Çözüm Mimarı için $200,862'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Razorpay. Son güncelleme: 8/24/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Software Engineer $24.1K
Senior Software Engineer $46.9K
Lead Software Engineer $67.1K
Staff Software Engineer $74.6K

Frontend Yazılım Mühendisi

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

DevOps Mühendisi

Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
Median $101K
Ürün Yöneticisi
Product Manager $64.5K
Senior Product Manager $79.3K
Principal Product Manager $114K

Ürün Tasarımcısı
Median $44.8K

UX Tasarımcısı

İş Analisti
Median $22.8K
Veri Bilimcisi
Median $33.9K
Teknik Program Yöneticisi
Median $58.2K
İş Geliştirme
$73.2K
Veri Analisti
$14K
Veri Bilimi Yöneticisi
$194K
İnsan Kaynakları
$76.3K
Yönetim Danışmanı
$63.8K
Pazarlama
$33.6K
Pazarlama Operasyonları
$4.9K
Ürün Tasarım Yöneticisi
$67.4K
Program Yöneticisi
$29.6K
Proje Yöneticisi
$24.5K
Satış
$141K
Çözüm Mimarı
$201K
Teknik Yazar
$29.4K
Hak Kazanma Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Tipi
RSU

Razorpay'de, RSUs 4 yıllık bir hak kazanma takvimine tabidir:

  • 25% hak kazanır 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak kazanır 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak kazanır 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak kazanır 4th-YIL (2.08% aylık)

7 years post-termination exercise window.

SSS

