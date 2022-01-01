Şirket Dizini
Hexaware Technologies
Hexaware Technologies Maaşlar

Hexaware Technologies şirketinin maaşları alt seviyede Muhasebeci için yıllık $3,616 toplam tazminattan üst seviyede Teknik Program Müdürü için $273,625 tutarına kadar değişmektedir.

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Yazılım Mühendisi
Median $7.2K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Çözüm Mimarı
Median $122K
Muhasebeci
$3.6K

İş Operasyonları
$5.3K
İş Analisti
$7.3K
Müşteri Hizmetleri
$5.4K
Veri Analisti
$21.8K
Veri Bilimci
$10.1K
Mali Analист
$15.6K
Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
$79.7K
Pazarlama
$7.5K
Ürün Müdürü
$98.5K
Proje Müdürü
$121K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$31.3K
Teknik Program Müdürü
$274K
SSS

The highest paying role reported at Hexaware Technologies is Teknik Program Müdürü at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $273,625. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Hexaware Technologies is $15,635.

Diğer Kaynaklar