StockX
StockX Maaşlar

StockX şirketinin maaşları alt seviyede Ürün Tasarımcısı için yıllık $85,570 toplam tazminattan üst seviyede Veri Bilimci için $472,625 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: StockX. Son güncellenme: 10/15/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $174K
Ürün Müdürü
Median $165K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $230K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Veri Bilimci
$473K
Pazarlama
$106K
Ürün Tasarımcısı
$85.6K
Teknik Program Müdürü
$169K
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
Options

StockX şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)

SSS

StockX şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $472,625 tazminatla Veri Bilimci at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
StockX şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $169,150 tutarındadır.

