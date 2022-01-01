Şirket Dizini
Drizly
Drizly Maaşlar

Drizly'nin maaş aralığı, alt uçta Veri Bilimcisi için yıllık toplam ücrette $132,660'den üst uçta Veri Bilimi Yöneticisi için $351,750'ye kadar değişir.

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $170K
Ürün Yöneticisi
Median $225K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
Median $261K

Veri Bilimi Yöneticisi
$352K
Veri Bilimcisi
$133K
Pazarlama Operasyonları
$246K
Ürün Tasarımcısı
$162K
Satış
$234K
SSS

Drizly'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $351,750 ücretle Veri Bilimi Yöneticisi at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Drizly'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $229,413'dır.

