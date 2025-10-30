Şirket Dizini
Drizly
Drizly Yazılım Mühendisi Maaşlar

Drizly şirketinde in United States Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına $170K tutarındadır. Drizly şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/30/2025

Medyan Paket
company icon
Drizly
Senior Software Engineer
Boston, MA
Yıllık toplam
$170K
Seviye
L3
Temel maaş
$150K
Stock (/yr)
$0
Prim
$20K
Şirketteki yılı
4 Yıl
Deneyim yılı
8 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Drizly?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
SSS

Drizly şirketindeki in United States Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $216,500 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Drizly şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $178,000 tutarındadır.

