StockX şirketinde in United States ortalama Pazarlama toplam tazminatı year başına $86.1K ile $125K arasında değişmektedir. StockX şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/31/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$97.7K - $113K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$86.1K$97.7K$113K$125K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
Options

StockX şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)



SSS

StockX şirketindeki in United States Pazarlama pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $124,950 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
StockX şirketinde Pazarlama rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $86,100 tutarındadır.

