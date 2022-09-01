Stats Perform Maaşlar

Şirket Dizini
Stats Perform şirketinin maaşları alt seviyede Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT) için yıllık $34,667 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Müdürü için $135,675 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Stats Perform. Son güncellenme: 9/9/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $54.6K
Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
$34.7K
Ürün Müdürü
$136K

SSS

Stats Perform şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $135,675 tazminatla Ürün Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Stats Perform şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $54,571 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar