Snap
  • Maaşlar
  • Yazılım Mühendisi

  • Tüm Yazılım Mühendisi Maaşları

  • United Kingdom

Snap Yazılım Mühendisi Maaşlar United Kingdom konumunda

Snap şirketinde in United Kingdom Yazılım Mühendisi tazminatı L3 için year başına £96.5K ile L5 için year başına £251K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United Kingdom medyanı £188K tutarındadır. Snap şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Ücret EkleSeviyeleri Karşılaştır
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L3
Software Engineer(Giriş Seviyesi)
£96.5K
£72.5K
£20.8K
£3.2K
L4
£177K
£100K
£76.3K
£743.8
L5
£251K
£128K
£123K
£0
L6
Staff Software Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Görüntüle 4 Daha Fazla Seviye
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Stajyer Maaşları

Hak Ediş Takvimi

100%

YIL 1

Hisse Türü
RSU

Snap şirketinde, RSUs 1 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 100% hak ediş süresi 1st-YIL (8.33% aylık)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

YIL 1

33.3%

YIL 2

33.3%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

Snap şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (2.77% aylık)

  • 33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.77% aylık)

  • 33.3% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.77% aylık)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Snap şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

YIL 1

33%

YIL 2

13%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

Snap şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 54% hak ediş süresi 1st-YIL (4.50% aylık)

  • 33% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.75% aylık)

  • 13% hak ediş süresi 3rd-YIL (1.08% aylık)

Monthly vesting, no 1 year cliff



SSS

Snap şirketindeki in United Kingdom Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam £282,723 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Snap şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in United Kingdom için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat £189,272 tutarındadır.

