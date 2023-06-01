Şirket Dizini
Shortcut Maaşlar

Shortcut şirketinin maaşları alt seviyede Ürün Tasarımcısı için yıllık $83,018 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $231,150 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Shortcut. Son güncellenme: 9/19/2025

$160K

Ürün Tasarımcısı
$83K
Yazılım Mühendisi
$231K
Çözüm Mimarı
$85.4K

SSS

Shortcut şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $231,150 tazminatla Yazılım Mühendisi at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Shortcut şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $85,425 tutarındadır.

