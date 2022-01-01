Şirket Dizini
Scholastic
Scholastic Maaşlar

Scholastic şirketinin maaşları alt seviyede İş Analisti için yıllık $88,000 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $155,000 tutarına kadar değişmektedir.

Yazılım Mühendisi
Median $155K
İş Analisti
Median $88K
Ürün Tasarımcısı
$126K

Ürün Müdürü
$89.2K
SSS

Scholastic şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $155,000 tazminatla Yazılım Mühendisi pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Scholastic şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $107,413 tutarındadır.

