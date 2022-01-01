Şirket Dizini
thredUP
thredUP Maaşlar

thredUP şirketinin maaşları alt seviyede Ürün Müdürü için yıllık $91,728 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $226,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: thredUP. Son güncellenme: 11/16/2025

İş Analisti
$134K
Müşteri Hizmetleri
$101K
Pazarlama
Median $115K

Ürün Müdürü
$91.7K
Yazılım Mühendisi
Median $226K
SSS

thredUP şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $226,000 tazminatla Yazılım Mühendisi pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
thredUP şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $115,000 tutarındadır.

