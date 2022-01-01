thredUP Maaşlar

thredUP şirketinin maaşları alt seviyede Ürün Müdürü için yıllık $91,728 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $226,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: thredUP . Son güncellenme: 11/16/2025