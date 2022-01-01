Şirket Dizini
Under Armour
Under Armour Maaşlar

Under Armour şirketinin maaşları alt seviyede Satış için yıllık $32,401 toplam tazminattan üst seviyede Moda Tasarımcısı için $284,415 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Under Armour. Son güncellenme: 9/21/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $128K
Ürün Müdürü
Median $96.8K
Veri Bilimi Müdürü
$240K

Veri Bilimci
Median $118K
Moda Tasarımcısı
$284K
İnsan Kaynakları
$172K
Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
$165K
Pazarlama
$162K
Pazarlama Operasyonları
$86.2K
Makine Mühendisi
$123K
İK Uzmanı
$107K
Satış
$32.4K
Siber Güvenlik Analisti
$163K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$190K
SSS

Under Armour şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $284,415 tazminatla Moda Tasarımcısı at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Under Armour şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $144,903 tutarındadır.

