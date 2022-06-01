Şirket Dizini
Riskified
Riskified Maaşlar

Riskified şirketinin maaşları alt seviyede İnsan Kaynakları için yıllık $96,592 toplam tazminattan üst seviyede Satış için $206,500 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Riskified. Son güncellenme: 9/18/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $142K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

DevOps Mühendisi

Satış
Median $207K
İş Geliştirme
$162K

Veri Analisti
$131K
Veri Bilimci
$129K
İnsan Kaynakları
$96.6K
Pazarlama Operasyonları
$118K
Ürün Tasarımcısı
$122K
Ürün Müdürü
$173K
Satış Mühendisi
$189K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$199K
Çözüm Mimarı
$159K
SSS

Riskified şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $206,500 tazminatla Satış pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Riskified şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $150,508 tutarındadır.

