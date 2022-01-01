Şirket Dizini
Citrix
Citrix Maaşlar

Citrix şirketinin maaşları alt seviyede Müşteri Hizmetleri için yıllık $25,125 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Tasarım Müdürü için $224,420 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Citrix. Son güncellenme: 10/17/2025

Yazılım Mühendisi
Software Engineer I $26K
Software Engineer II $29.8K
Senior Software Engineer I $41.7K
Senior Software Engineer II $50.1K
Staff Software Engineer $69.3K
Principal Software Engineer $138K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Ağ Mühendisi

Ürün Müdürü
Median $220K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $88.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Pazarlama
Median $182K
Çözüm Mimarı
Median $123K

Cloud Architect

İş Analisti
$121K
Müşteri Hizmetleri
$25.1K
Müşteri Başarısı
$63.6K
Veri Analisti
$25.3K
Veri Bilimi Müdürü
$94.4K
Veri Bilimci
$74.8K
Information Technologist (IT)
Median $169K
Yönetim Danışmanı
$189K
Pazarlama Operasyonları
$111K
Ürün Tasarımcısı
$180K
Ürün Tasarım Müdürü
$224K
Program Müdürü
$148K
Satış Mühendisi
$133K
Cybersecurity Analyst
Median $153K
Teknik Program Müdürü
$79.2K
Teknik Yazar
$28.2K
Hak Ediş Takvimi

33.33%

YIL 1

33.33%

YIL 2

33.33%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

Citrix şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33.33% hak ediş süresi 1st-YIL (33.33% yıllık)

  • 33.33% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.33% yıllık)

  • 33.33% hak ediş süresi 3rd-YIL (33.33% yıllık)

SSS

Citrix şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $224,420 tazminatla Ürün Tasarım Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Citrix şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $102,458 tutarındadır.

