Riskified
  • Maaşlar
  • Yazılım Mühendisi

  • Backend Yazılım Mühendisi

Riskified Backend Yazılım Mühendisi Maaşlar

Riskified şirketinde in Israel Backend Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına ₪457K tutarındadır. Riskified şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/8/2025

Medyan Paket
company icon
Riskified
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Yıllık toplam
₪457K
Seviye
Software Developer II
Temel maaş
₪418K
Stock (/yr)
₪39.8K
Prim
₪0
Şirketteki yılı
3 Yıl
Deneyim yılı
7 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Riskified?

₪566K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
SSS

Riskified şirketindeki in Israel Backend Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₪544,294 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Riskified şirketinde Backend Yazılım Mühendisi rolü in Israel için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₪479,589 tutarındadır.

