RELEX Solutions
RELEX Solutions Maaşlar

RELEX Solutions şirketinin maaşları alt seviyede Veri Analisti için yıllık $54,378 toplam tazminattan üst seviyede Satış Mühendisi için $195,840 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: RELEX Solutions. Son güncellenme: 9/1/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $72.6K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

DevOps Mühendisi

İş Operasyonları Müdürü
$142K
Müşteri Hizmetleri
$134K

Veri Analisti
$54.4K
Ürün Tasarım Müdürü
$83.8K
Ürün Müdürü
$99.4K
Proje Müdürü
$120K
Satış
$158K
Satış Mühendisi
$196K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$83.3K
Çözüm Mimarı
$116K
Teknik Program Müdürü
$69.9K
SSS

RELEX Solutions şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $195,840 tazminatla Satış Mühendisi at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
RELEX Solutions şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $107,890 tutarındadır.

