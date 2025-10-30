Şirket Dizini
RELEX Solutions
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Yazılım Mühendisliği Müdürü

  • Tüm Yazılım Mühendisliği Müdürü Maaşları

RELEX Solutions Yazılım Mühendisliği Müdürü Maaşlar

RELEX Solutions şirketinde in Finland Yazılım Mühendisliği Müdürü tazminat paketi medyanı year başına €86.6K tutarındadır. RELEX Solutions şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/30/2025

Medyan Paket
company icon
RELEX Solutions
Lead Developer / Team Lead
Helsinki, ES, Finland
Yıllık toplam
€86.6K
Seviye
Lead
Temel maaş
€86.6K
Stock (/yr)
€0
Prim
€0
Şirketteki yılı
3 Yıl
Deneyim yılı
18 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir RELEX Solutions?
Block logo
+€50.7K
Robinhood logo
+€77.8K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
Don't get lowballed
En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Veri Dışa AktarAçık İş İlanlarını Görüntüle

Katkıda Bulun

Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Yazılım Mühendisliği Müdürü tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

RELEX Solutions şirketindeki in Finland Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam €89,169 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
RELEX Solutions şirketinde Yazılım Mühendisliği Müdürü rolü in Finland için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat €86,637 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    RELEX Solutions için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Synology
  • Greenway Health
  • MariaDB
  • Verifone
  • Arcesium
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar