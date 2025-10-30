Şirket Dizini
RELEX Solutions
RELEX Solutions Müşteri Hizmetleri Maaşlar

RELEX Solutions şirketinde in Germany ortalama Müşteri Hizmetleri toplam tazminatı year başına €94.5K ile €134K arasında değişmektedir. RELEX Solutions şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/30/2025

Ortalama Toplam Tazminat

€107K - €127K
Germany
Yaygın Aralık
Olası Aralık
€94.5K€107K€127K€134K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir RELEX Solutions?

SSS

RELEX Solutions şirketindeki in Germany Müşteri Hizmetleri pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam €134,105 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
RELEX Solutions şirketinde Müşteri Hizmetleri rolü in Germany için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat €94,457 tutarındadır.

