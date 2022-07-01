Şirket Dizini
Relay Payments Maaşlar

Relay Payments şirketinin maaşları alt seviyede Ürün Müdürü için yıllık $88,555 toplam tazminattan üst seviyede Veri Bilimi Müdürü için $218,900 tutarına kadar değişmektedir.

$160K

Veri Bilimi Müdürü
$219K
Ürün Müdürü
$88.6K
Satış
$129K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
SSS

El puesto con mayor remuneración reportado en Relay Payments es Veri Bilimi Müdürü at the Common Range Average level con una compensación total anual de $218,900. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Relay Payments es $128,640.

