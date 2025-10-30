Şirket Dizini
Relay Payments
Relay Payments Veri Bilimi Müdürü Maaşlar

Relay Payments şirketinde in United States ortalama Veri Bilimi Müdürü toplam tazminatı year başına $187K ile $262K arasında değişmektedir. Relay Payments şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/30/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$202K - $235K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$187K$202K$235K$262K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Kariyer seviyeleri nelerdir Relay Payments?

SSS

Relay Payments şirketindeki in United States Veri Bilimi Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $261,800 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Relay Payments şirketinde Veri Bilimi Müdürü rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $187,000 tutarındadır.

