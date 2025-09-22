Şirket Dizini
Reddit
Reddit Muhasebeci Maaşlar

Reddit şirketinde in United States Muhasebeci tazminatı IC5 için year başına $133K tutarındadır. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $154K tutarındadır. Reddit şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/22/2025

Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Hak Ediş Takvimi

100%

YIL 1

Reddit şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 1 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 100% hak ediş süresi 1st-YIL (100.00% yıllık)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Reddit şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Reddit şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)

Vesting Schedule 100% after year 1.



Dahil Edilen Unvanlar

Teknik Muhasebeci

SSS

The highest paying salary package reported for a Muhasebeci at Reddit in United States sits at a yearly total compensation of $265,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Reddit for the Muhasebeci role in United States is $120,000.

