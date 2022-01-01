Reddit Maaşlar

Reddit şirketinin maaşları alt seviyede Ürün Tasarımcısı için yıllık $125,899 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $874,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Reddit. Son güncellenme: 8/29/2025
YIL 1
Reddit şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 1 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
100% hak ediş süresi 1st-YIL (100.00% yıllık)
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Reddit şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Reddit şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)
