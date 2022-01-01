Şirket Dizini
Reddit
Reddit Maaşlar

Reddit şirketinin maaşları alt seviyede Ürün Tasarımcısı için yıllık $125,899 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $874,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Reddit. Son güncellenme: 8/29/2025

Reddit logosu

$20K

Yazılım Mühendisi
IC2 $159K
IC3 $266K
IC4 $416K
IC5 $478K
IC6 $874K

Makine Öğrenmesi Mühendisi

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Ürün Müdürü
IC1 $384K
IC3 $211K
IC4 $316K
IC5 $445K
Veri Bilimci
IC3 $206K
IC4 $257K
IC5 $363K

Ürün Tasarımcısı
IC1 $126K
IC4 $265K
IC5 $339K

UX Tasarımcısı

Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $515K
Satış
IC3 $176K
IC4 $175K
Veri Bilimi Müdürü
Median $450K
UX Araştırmacısı
Median $260K
Mali Analист
Median $140K
Proje Müdürü
Median $145K
İK Uzmanı
Median $145K
Muhasebeci
Median $154K

Teknik Muhasebeci

Veri Analisti
$250K
Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
$210K
Program Müdürü
$201K
Siber Güvenlik Analisti
$222K
Çözüm Mimarı
$147K

Veri Mimarı

Teknik Program Müdürü
$176K
Hak Ediş Takvimi

100%

YIL 1

Reddit şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 1 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 100% hak ediş süresi 1st-YIL (100.00% yıllık)

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Reddit şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Reddit şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)

SSS

Reddit şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $874,000 tazminatla Yazılım Mühendisi at the IC6 level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Reddit şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $235,959 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar