Prime Controls
Prime Controls şirketinde in United States ortalama Kontrol Mühendisi toplam tazminatı year başına $85.7K ile $119K arasında değişmektedir. Prime Controls şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/28/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$91.8K - $108K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$85.7K$91.8K$108K$119K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

$160K

Kariyer seviyeleri nelerdir Prime Controls?

SSS

The highest paying salary package reported for a Kontrol Mühendisi at Prime Controls in United States sits at a yearly total compensation of $119,340. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Prime Controls for the Kontrol Mühendisi role in United States is $85,680.

