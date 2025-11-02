Şirket Dizini
Prima
Prima Yazılım Mühendisliği Müdürü Maaşlar

Prima şirketinde in United Kingdom ortalama Yazılım Mühendisliği Müdürü toplam tazminatı year başına £106K ile £145K arasında değişmektedir. Prima şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/2/2025

Ortalama Toplam Tazminat

£114K - £137K
United Kingdom
Yaygın Aralık
Olası Aralık
£106K£114K£137K£145K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Prima?

SSS

Prima şirketindeki in United Kingdom Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam £144,798 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Prima şirketinde Yazılım Mühendisliği Müdürü rolü in United Kingdom için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat £106,102 tutarındadır.

