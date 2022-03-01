Şirket Dizini
MTS
Burada mı Çalışıyorsunuz? Şirketinizi Talep Edin

MTS Maaşlar

MTS'nin maaş aralığı, alt uçta Proje Yöneticisi için yıllık toplam ücrette $13,866'den üst uçta Veri Bilimi Yöneticisi için $83,421'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. MTS. Son güncelleme: 8/18/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
Junior Software Engineer $27.2K
Software Engineer $40K
Senior Software Engineer $62K
Lead Software Engineer $60.5K

iOS Mühendisi

Frontend Yazılım Mühendisi

Makine Öğrenimi Mühendisi

Backend Yazılım Mühendisi

Kalite Güvence (QA) Yazılım Mühendisi

Veri Mühendisi

DevOps Mühendisi

Veri Bilimcisi
Median $35K
İş Analisti
Median $30.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Veri Analisti
Median $14.7K
Ürün Tasarımcısı
Median $30.4K
Ürün Yöneticisi
Median $48.4K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
Median $66.7K
Proje Yöneticisi
Median $13.9K
Veri Bilimi Yöneticisi
Median $83.4K
İdari Asistan
$81.1K
Finansal Analist
$18.7K
İnsan Kaynakları
$16.6K
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$57.3K
Yönetim Danışmanı
$47.6K
Pazarlama
$27.3K
Ürün Tasarım Yöneticisi
$68.3K
Çözüm Mimarı
$61.9K
Teknik Program Yöneticisi
$44.5K
Unvanınız eksik mi?

Tüm maaşları şurada arayın: ücret sayfamızda veya maaşınızı ekleyin sayfanın kilidini açmaya yardımcı olmak için.


SSS

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā MTS, ir Veri Bilimi Yöneticisi ar gada kopējo atalgojumu $83,421. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā MTS, ir $44,476.

Öne Çıkan İşler

    MTS için öne çıkan iş bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Vodafone
  • Airtel India
  • Mail.ru Group
  • BT
  • Deutsche Telekom
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar