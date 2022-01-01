Şirket Dizini
Airtel India
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

Airtel India Maaşlar

Airtel India şirketinin maaşları alt seviyede Pazarlama Operasyonları için yıllık $3,631 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $113,207 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Airtel India. Son güncellenme: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Yazılım Mühendisi
Software Engineer $13.6K
Senior Software Engineer $23.4K
Lead Software Engineer $40.6K
Senior Lead Software Engineer $51.9K

Frontend Yazılım Mühendisi

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Kalite Güvence (QA) Yazılım Mühendisi

Ürün Müdürü
Median $42K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $113K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Veri Bilimci
Median $36.8K
İş Analisti
Median $21.3K
İş Geliştirme
$45.5K
Veri Analisti
$35.2K
Finansal Analist
$7.5K
İnsan Kaynakları
$16.4K
Bilgi Teknolojisti (BT)
$4.4K
Pazarlama
$56.1K
Pazarlama Operasyonları
$3.6K
Ürün Tasarımcısı
Median $29K
Ürün Tasarım Müdürü
$67.8K
Proje Müdürü
$34.2K
Satış
$14.7K
Siber Güvenlik Analisti
$12K
Çözüm Mimarı
$49.4K

Veri Mimarı

Toplam Ödüller
$25.9K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

Airtel India şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $113,207 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Airtel India şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $31,578 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Airtel India için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Vodafone
  • BT
  • Safaricom
  • MTS
  • Sprint
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar