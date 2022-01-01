Şirket Dizini
BT
BT Maaşlar

BT'nin maaş aralığı, alt uçta Veri Analisti için yıllık toplam ücrette $7,650'den üst uçta Satış için $256,275'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. BT. Son güncelleme: 8/20/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $20.3K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
Median $43.6K
Personel Şefi
$88.3K

Müşteri Hizmetleri
$29.2K
Veri Analisti
$7.7K
Veri Bilimi Yöneticisi
$47.8K
Veri Bilimcisi
$17.5K
Finansal Analist
$88.3K
Donanım Mühendisi
$119K
İnsan Kaynakları
$48.4K
Hukuk
$184K
Pazarlama
$107K
Ürün Tasarımcısı
$42.7K
Ürün Yöneticisi
$73.2K
Program Yöneticisi
$113K
Proje Yöneticisi
$9.4K
Satış
$256K
Siber Güvenlik Analisti
$80.1K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$61K
Çözüm Mimarı
$52.3K

Veri Mimarı

Teknik Program Yöneticisi
$74.2K
Teknik Yazar
$10.9K
UX Araştırmacısı
$81.5K
SSS

Il ruolo più pagato segnalato in BT è Satış at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $256,275. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in BT è di $61,004.

Diğer Kaynaklar