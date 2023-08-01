Şirket Dizini
MindsDB
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

MindsDB Maaşlar

MindsDB şirketinin maaşları alt seviyede İnsan Kaynakları için yıllık $125,134 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $214,200 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: MindsDB. Son güncellenme: 11/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
İnsan Kaynakları
$125K
Yazılım Mühendisi
$214K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

MindsDB şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $214,200 tazminatla Yazılım Mühendisi at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
MindsDB şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $169,667 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    MindsDB için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Netflix
  • Uber
  • Roblox
  • Facebook
  • Databricks
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/mindsdb/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.