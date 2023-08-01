MindsDB Maaşlar

MindsDB şirketinin maaşları alt seviyede İnsan Kaynakları için yıllık $125,134 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $214,200 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: MindsDB . Son güncellenme: 11/26/2025