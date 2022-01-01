Şirket Dizini
Kaseya
Kaseya Maaşlar

Kaseya şirketinin maaşları alt seviyede Çözüm Mimarı için yıllık $40,778 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Müdürü için $105,440 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Kaseya. Son güncellenme: 9/15/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Software Engineer 2 $68.1K
Senior Software Engineer $77.4K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Satış
Median $80K

Hesap Müdürü

Ürün Müdürü
Median $105K

Müşteri Hizmetleri
$42.2K
İnsan Kaynakları
$88.2K
Yönetim Danışmanı
$96.6K
Ürün Tasarımcısı
$95.5K
Proje Müdürü
$71.6K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$78.3K
Çözüm Mimarı
$40.8K
SSS

El puesto con mayor remuneración reportado en Kaseya es Ürün Müdürü con una compensación total anual de $105,440. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Kaseya es $78,290.

