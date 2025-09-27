Şirket Dizini
Kaseya
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
Kaseya Yazılım Mühendisliği Müdürü Maaşlar

Kaseya şirketinde in Poland ortalama Yazılım Mühendisliği Müdürü toplam tazminatı year başına PLN 244K ile PLN 346K arasında değişmektedir. Kaseya şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/27/2025

Ortalama Toplam Tazminat

PLN 276K - PLN 314K
Poland
Yaygın Aralık
Olası Aralık
PLN 244KPLN 276KPLN 314KPLN 346K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Kaseya?

SSS

Kaseya şirketindeki in Poland Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam PLN 346,181 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Kaseya şirketinde Yazılım Mühendisliği Müdürü rolü in Poland için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat PLN 243,500 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar