Kaseya şirketinde in Poland Yazılım Mühendisi tazminatı Software Engineer 2 için year başına PLN 255K ile Senior Software Engineer için year başına PLN 291K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Poland medyanı PLN 265K tutarındadır. Kaseya şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/27/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer 2
PLN 255K
PLN 255K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 291K
PLN 290K
PLN 0
PLN 1.5K
Staff Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
