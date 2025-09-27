Şirket Dizini
Kaseya şirketinde in Poland Yazılım Mühendisi tazminatı Software Engineer 2 için year başına PLN 255K ile Senior Software Engineer için year başına PLN 291K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Poland medyanı PLN 265K tutarındadır. Kaseya şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/27/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Ücret EkleSeviyeleri Karşılaştır
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Software Engineer 1
(Giriş Seviyesi)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer 2
PLN 255K
PLN 255K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 291K
PLN 290K
PLN 0
PLN 1.5K
Staff Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
PLN 603K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Stajyer Maaşları

Kariyer seviyeleri nelerdir Kaseya?

Dahil Edilen Unvanlar

Full-Stack Yazılım Mühendisi

SSS

Kaseya şirketindeki in Poland Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam PLN 327,642 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Kaseya şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Poland için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat PLN 274,918 tutarındadır.

