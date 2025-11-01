Ingram Micro şirketinde in Colombia ortalama Satış Mühendisi toplam tazminatı year başına COP 70.52M ile COP 96.24M arasında değişmektedir. Ingram Micro şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/1/2025
Ortalama Toplam Tazminat
Arkadaşlarınızı ve topluluğunuzu 60 saniyeden kısa sürede anonim olarak maaş bilgisi eklemeye davet edin. Daha fazla veri, sizin gibi iş arayanlar ve topluluğumuz için daha iyi öngörüler demektir!