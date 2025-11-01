Şirket Dizini
Ingram Micro
Ingram Micro Satış Mühendisi Maaşlar

Ingram Micro şirketinde in Colombia ortalama Satış Mühendisi toplam tazminatı year başına COP 70.52M ile COP 96.24M arasında değişmektedir. Ingram Micro şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/1/2025

Ortalama Toplam Tazminat

COP 75.5M - COP 91.26M
Colombia
Yaygın Aralık
Olası Aralık
COP 70.52MCOP 75.5MCOP 91.26MCOP 96.24M
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Ingram Micro?

Ingram Micro şirketindeki in Colombia Satış Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam COP 96,242,549 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Ingram Micro şirketinde Satış Mühendisi rolü in Colombia için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat COP 70,522,558 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar