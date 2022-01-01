Şirket Dizini
Ingram Micro
Burada mı Çalışıyorsunuz? Şirketinizi Talep Edin

Ingram Micro Maaşlar

Ingram Micro'nin maaş aralığı, alt uçta Yazılım Mühendisi için yıllık toplam ücrette $10,091'den üst uçta Çözüm Mimarı için $264,924'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Ingram Micro. Son güncelleme: 8/12/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
Median $10.1K
Ürün Tasarımcısı
Median $168K

UX Tasarımcısı

Veri Bilimcisi
Median $83.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
İş Analisti
$186K
Finansal Analist
$127K
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$146K
Pazarlama
$101K
Ürün Yöneticisi
$83.6K
Proje Yöneticisi
$119K
Satış
$72.5K
Satış Mühendisi
$20.7K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$81K
Çözüm Mimarı
$265K
Teknik Program Yöneticisi
$176K
UX Araştırmacısı
$77.4K
Girişim Sermayedarı
$66.7K
Unvanınız eksik mi?

Tüm maaşları şurada arayın: ücret sayfamızda veya maaşınızı ekleyin sayfanın kilidini açmaya yardımcı olmak için.


SSS

Ingram Micro'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $264,924 ücretle Çözüm Mimarı at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Ingram Micro'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $92,702'dır.

Öne Çıkan İşler

    Ingram Micro için öne çıkan iş bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Red Hat
  • Rackspace
  • A10 Networks
  • NETSCOUT
  • Domo
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar