HDFC
HDFC Veri Mühendisi Maaşlar

HDFC şirketinde in India Veri Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına ₹1.61M tutarındadır. HDFC şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/7/2025

Medyan Paket
company icon
HDFC
Data Engineer
Mumbai, MH, India
Yıllık toplam
₹1.61M
Seviye
E3
Temel maaş
₹1.61M
Stock (/yr)
₹0
Prim
₹0
Şirketteki yılı
0 Yıl
Deneyim yılı
0 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir HDFC?

₹13.98M

SSS

HDFC şirketindeki in India Veri Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹2,376,025 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
HDFC şirketinde Veri Mühendisi rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹1,609,140 tutarındadır.

