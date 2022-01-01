Şirket Dizini
Vanguard Maaşlar

Vanguard şirketinin maaşları alt seviyede Müşteri Başarısı için yıllık $50,250 toplam tazminattan üst seviyede İş Operasyonları için $348,250 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Vanguard. Son güncellenme: 9/7/2025

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Yazılım Mühendisi
TI05 $104K
TS01 $125K
TS02 $146K
TS03 $183K
TS04 $243K

Makine Öğrenmesi Mühendisi

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Kalite Güvence (KG) Yazılım Mühendisi

Veri Mühendisi

Veri Bilimci
TS02 $132K
TS03 $173K
Ürün Müdürü
Median $142K

Ürün Tasarımcısı
Median $120K

UX Tasarımcısı

Veri Analisti
TS02 $133K
TS03 $153K
Proje Müdürü
Median $128K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $195K
Muhasebeci
Median $103K

Teknik Muhasebeci

UX Araştırmacısı
Median $128K
Mali Analист
Median $85K
Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
Median $115K
Pazarlama
Median $189K
Çözüm Mimarı
Median $200K

Veri Mimarı

Cloud Security Architect

Teknik Program Müdürü
Median $200K
İş Operasyonları
$348K
İş Analisti
$144K
Müşteri Hizmetleri
$137K
Müşteri Başarısı
$50.3K
İnsan Kaynakları
$74.2K
Hukuk
$101K
Yönetim Danışmanı
$249K
Pazarlama Operasyonları
$131K
Program Müdürü
$216K
Satış
$55.7K
SSS

Vanguard şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $348,250 tazminatla İş Operasyonları at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Vanguard şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $134,989 tutarındadır.

