Avant
Avant Maaşlar

Avant'nin maaş aralığı, alt uçta Ürün Tasarımcısı için yıllık toplam ücrette $99,500'den üst uçta Veri Bilimi Yöneticisi için $306,626'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Avant. Son güncelleme: 8/9/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $150K
Ürün Yöneticisi
Median $110K
Veri Analisti
$101K

Veri Bilimi Yöneticisi
$307K
Veri Bilimcisi
$181K
Ürün Tasarımcısı
$99.5K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$285K
SSS

Korkeimmin palkattu rooli Avant:ssa on Veri Bilimi Yöneticisi at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $306,626. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Avant:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $150,000.

